Día das Letras Galegas na praza Torrente Ballester

El Día de las Letras Galegas 2026 está dedicado a la periodista y escritora Begoña Caamaño Archivo El Ideal Gallego

La Asociación de Comercio y Hostelería de Riazor, Labañou, San Roque y Ciudad Escolar celebrarán este 17 de mayo, el Día das Letras Galegas en el parque Torrente Ballester a partir de las 11.00 horas.

Habrá pasarrúas y bailes galegos a cargo de la Asociación Donaire. Además, una actuación de los alumnos de la escuela de música 'Método Suzuki' y el espectáculo infantil 'Caxoto'.

Cartel Día das Letras Galegas en la plaza Torrente Ballester Cedida

El xantar estará amenizado por el grupo 'Os pantoxos', a partir de las 14.00 horas. Habrá pulpeira y puestos con bebida, empanada y pan, así como helados de Bico de Xeado.