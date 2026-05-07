Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Día das Letras Galegas na praza Torrente Ballester

El Día de las Letras Galegas 2026 está dedicado a la periodista y escritora Begoña Caamaño
Archivo El Ideal Gallego

La Asociación de Comercio y Hostelería de Riazor, Labañou, San Roque y Ciudad Escolar celebrarán este 17 de mayo, el Día das Letras Galegas en el parque Torrente Ballester a partir de las 11.00 horas

Habrá pasarrúas y bailes galegos a cargo de la Asociación Donaire. Además, una actuación de los alumnos de la escuela de música 'Método Suzuki' y el espectáculo infantil 'Caxoto'.  

Cartel Día das Letras Galegas en la plaza Torrente Ballester
Cartel Día das Letras Galegas en la plaza Torrente Ballester
Cedida

El xantar estará amenizado por el grupo 'Os pantoxos', a partir de las 14.00 horas. Habrá pulpeira y puestos con bebida, empanada y pan, así como helados de Bico de Xeado. 

Fecha Iniciodomingo, 17 de mayo de 2026 11:00

LugarPlaza Torrente Ballester

Dirección Pl. Torrente Ballester, La Coruña, 15011 La Coruña, España

Mapa de ubicación