Fiesta de Os Maios en el Barrio de las Flores

Castro, Mosquera y Pujades, con el cartel de las fiestas Cedida

El Barrio de las Flores celebra sus fiestas de Os Maios, la celebración popular gallega que antecede al verano, y que los vecinos de la zona quieren volver a establecer como un elemento clave de sus fiestas cada año. Las fiestas se celebrarán los días 8, 9 y 10 de mayo, con el sábado 9 como día estrella con los Maios.

El viernes día 8 las fiestas comenzarán con el pregón que correrá a cargo de Cañita Brava. La programación la completan los conciertos del Urban Bloom (un festival organizado por los jóvenes del barrio que sustituye en la programación al Flores Rock).

El sábado 9 de mayo será el día estrella de las fiestas. Comenzarán a las 10.00 horas con Aturuxo y a las 14:00 horas se podrá disfrutar de una comida popular. A las 16.00 horas habrá un cuentacuentos con Silvia Penide, Laura Rey y Natalia Navaza. A las 16.30 se llevará a cabo la elaboración de los 'maios' y a partir de las 18.00 horas será la hora de la música con Cántigas da Terra, DJ Misa, mediarea y Rapariga DJ.

La celebración del Mercado de las Flores el día 10, en torno al cual se llevará a cabo una fiesta de callos y, por la noche, para culminar los festejos, una pulpada y churrascada. El mercado, por su parte, contará con más de 80 puestos.

Además, el día 9, en paralelo a la fiesta de Os Maios, se desarrollará la velada de boxeo solidaria Ludus Box en el polideportivo del barrio a partir de las 19.00 horas. El evento principal será un combate de Emmanuel Reyes, y contará con una actuación de Emilio Barrul, vecino del barrio que participó en La Voz Kids.