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Agenda

Fiestas del santo Job en Xuxán

Barrio de Xuxán
El Ideal Gallego

Xuxán, el barrio más joven de la ciudad, celebrará este 9 y 10 de mayo sus primeras fiestas en honor al santo Job. El cartel, que han estrenado este miércoles, anuncia que el pregón estará a cargo de la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey.

Las fiestas contarán con actividades infantiles con hinchables y fiesta espuma, sesión musical juvenil, chocolate con churros y varias presentaciones artísticas, entre ellas la de Pablo Balseiro, quien dará un concierto con música de los 80's y 90's, la noche del sábado.

El cartel de las fiestas del santo Job en el barrio de Xuxán
El cartel de las fiestas del santo Job en el barrio de Xuxán

La sesión vermú será amenizada por el cantautor coruñés Carlos Bau el sábado 9 de mayo, mientras que el día siguiente lo harán Os Kibbis.

También se presentará Nova Trova coruñesa y una sesión Dj para cerrar la noche del sábado.

El día domingo el programa inicia a las 11.00 horas con Pasarrúas a cargo de Folerpas, continúa con una ronda de juegos tradicionales a cargo de la asociación de vecinos, para terminar a las 17.00 horas con un tardeo dedicado a los 80's y 90's.

Fecha Iniciosábado, 9 de mayo de 2026 11:00

Fecha Findomingo, 10 de mayo de 2026 00:00

LugarXuxán

Dirección La Coruña, España

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