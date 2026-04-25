Novena edición del 'Corufest'

Acto de presentación del Corufest 2026 con la alcaldesa Inés Rey y el codirector del Corufest, Xosé Leis Claudia L. Franco

La ciudad de A Coruña acoge la novena edición del festival de artes escénicas por excelencia, el Corufest, del 6 al 17 de mayo. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla. A continuación, puedes consultar la programación completa.

Miércoles 6

El Corufest 2026 abrirá su programación el miércoles 6 de mayo a las 20.30 horas en el Teatro Colón, con el concierto del actor y creador gallego Xoán Fórneas, premio Mestre Mateo a la Mejor Interpretación Protagonista, que presentará su primer proyecto musical bajo el nombre artístico O Xoán, que combina escena y creación sonora.

Jueves 7

La biblioteca municipal del Centro Ágora acogerá a las 19.30 horas la entrega del Reconocimiento Samuel Luiz a Boti García Rodrigo, figura clave en la historia del movimiento LGBTIQ+ en el Estado español.

Tras la entrega del reconocimiento, tendrá lugar el encuentro ‘Escritas desbordadas: Narrar lo que incomoda’, un espacio de reflexión sobre la escritura como territorio de ruptura.

Viernes 8

El programa TRC Danza traerá al Teatro Rosalía de Castro el espectáculo ‘Orgía’, a las 20.30 horas, una pieza de danza contemporánea que explora el cuerpo como espacio de encuentro, identidad y transformación.

Cartel Corufest 2026 Cedida

Sábado 9

El Centro Cívico de Os Mallos será el escenario, a las 20.30 horas, de la obra ‘Manual para follarse a un macho con vagina’, con entrada libre. Una pieza que, a través del humor, la ironía y la experiencia personal, aborda la construcción de la masculinidad desde una perspectiva trans.

Martes 12

En la Casa Museo Casares Quiroga, a las 17.00 horas, se inaugura la exposición 'Maricones y travestis a la calle', con una performance por parte de Sergio Marey.

Miércoles 13

Los más jóvenes presentan la pieza teatral ‘Manual básico de lengua de signos para romper corazones’, de Roberto Pérez Toledo, en el Teatro Colón a las 12.00 horas para centros escolares y entidades sociales. Este mismo día, a las 20.30 horas, la obra se abrirá al público general con una función en el mismo escenario.

Jueves 14

La pieza escénica 'Caballito de mar' de Pau Coya, que combina cuerpo y palabra para abordar la experiencia de un hombre trans embarazado, se presenta a las 20.30 horas en el Teatro Rosalía.

Viernes 15

En esta jornada tendrá lugar a las 18.00 horas el Encuentro sobre derechos LGTBIQ+ en Galgo Azul Espazo Cultural. A las 01.00 horas se celebrará la Fiesta Corufest 2025 en Claro Boba.

Sábado 16

En Galgo Azul Espazo Cultural, a las 12.30 horas, se realizará un encuentro con Pau Coya, autor de 'Caballito de mar' y a las 20.30 horas en el centro Ágora, regresa la danza con ‘Nik·Eu 2.0’, la última producción del proyecto iXaque.

Domingo 17

El festival llegará a su fin el domingo 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas y el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. El Galgo Azul acogerá a partir de las 12.30 horas un encuentro con el escritor, profesor y activista gallego Ismael Ramos.