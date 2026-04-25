La XX Feria de Abril en A Coruña

Los vecinos de la zona se animaron a bailar sevillanas y beber rebujito Patricia G. Fraga

La Casa de Andalucía de A Coruña organiza la XX Feira de Abril, del 29 de Abril al 3 de Mayo en los Jardines de Méndez Núñez. El evento traerá a la ciudad herculina sevillanas, rebujito y mucha diversión.

Miércoles 29 de Abril

19:00: Apertura de la Feria y pregón

Jueves 30 de Abril

22:00: Actuación de Begoña García.

Viernes 1 de Mayo

13:00: Sesión Vermú con el Coro de la Casa de Andalucía.

20:00: Actuación del Grupo de Baile de la Casa de Andalucía.

22:00: Actuación de Ángel Montoya & La Gipsy Band.

Sábado 2 de Mayo

12:30: Sesión Vermú con Carlos Varela.

20:00: Actuación del Grupo de Baile de la Casa de Andalucía.

22:00: Actuación de Sandra Calderón.

Domingo 3 de Mayo

13:00: Misa Rociera cantada por el Coro de la Casa de Andalucía.

17:00: Actuación de Begoña García y Clausura.