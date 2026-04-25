Agenda
La XX Feria de Abril en A Coruña
La Casa de Andalucía de A Coruña organiza la XX Feira de Abril, del 29 de Abril al 3 de Mayo en los Jardines de Méndez Núñez. El evento traerá a la ciudad herculina sevillanas, rebujito y mucha diversión.
Miércoles 29 de Abril
- 19:00: Apertura de la Feria y pregón
Jueves 30 de Abril
- 22:00: Actuación de Begoña García.
Viernes 1 de Mayo
- 13:00: Sesión Vermú con el Coro de la Casa de Andalucía.
- 20:00: Actuación del Grupo de Baile de la Casa de Andalucía.
- 22:00: Actuación de Ángel Montoya & La Gipsy Band.
Sábado 2 de Mayo
- 12:30: Sesión Vermú con Carlos Varela.
- 20:00: Actuación del Grupo de Baile de la Casa de Andalucía.
- 22:00: Actuación de Sandra Calderón.
Domingo 3 de Mayo
- 13:00: Misa Rociera cantada por el Coro de la Casa de Andalucía.
- 17:00: Actuación de Begoña García y Clausura.