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Agenda

La XX Feria de Abril en A Coruña

Los vecinos de la zona se animaron a bailar sevillanas y beber rebujito
Los vecinos de la zona se animaron a bailar sevillanas y beber rebujito
Patricia G. Fraga

La Casa de Andalucía de A Coruña organiza la XX Feira de Abril, del 29 de Abril al 3 de Mayo en los Jardines de Méndez Núñez. El evento traerá a la ciudad herculina sevillanas, rebujito y mucha diversión.

Miércoles 29 de Abril

  • 19:00: Apertura de la Feria y pregón

Jueves 30 de Abril

  • 22:00: Actuación de Begoña García.

Viernes 1 de Mayo

  • 13:00: Sesión Vermú con el Coro de la Casa de Andalucía.

  • 20:00: Actuación del Grupo de Baile de la Casa de Andalucía.

  • 22:00: Actuación de Ángel Montoya & La Gipsy Band.

Sábado 2 de Mayo

  • 12:30: Sesión Vermú con Carlos Varela.

  • 20:00: Actuación del Grupo de Baile de la Casa de Andalucía.

  • 22:00: Actuación de Sandra Calderón.

Domingo 3 de Mayo

  • 13:00: Misa Rociera cantada por el Coro de la Casa de Andalucía.

  • 17:00: Actuación de Begoña García y Clausura.

Fecha Iniciomiércoles, 29 de abril de 2026 19:00

Fecha Findomingo, 3 de mayo de 2026 17:00

LugarJardines Méndez Núñez

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, La Coruña, España

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