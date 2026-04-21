Día de la Madre en el Palacio de la Ópera

Una de las cenas posconcierto de la OSG Patricia G. Fraga

Tras las experiencias musico-gastronómicas en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y después de la celebración del Día de San Valentín el pasado mes de febrero, el Palacio de la Ópera prepara una nueva propuesta, en esta ocasión con motivo del Día de la Madre.

Así, el próximo 3 de mayo a las 14:00 horas, el Palacio de la Ópera se convertirá “en el escenario perfecto para rendir homenaje a quien siempre está ahí”. Será una ocasión para compartir en familia una comida especial que contará con música en vivo, en un entorno no menos especial como es el propio Palacio de la Ópera, “donde cada detalle está pensado para celebrar, agradecer y disfrutar juntos”.

Habrá dos opciones de menú. Para los adultos, por un precio de 49 euros, se plantea el siguiente: canelón de frutos del mar con velo de bechamel trufada, carrillera ibérica con patata asturiana y salteado de setas y milhojas de crema y nata con coulís de frutos rojos, además de agua, refrescos, café e infusiones y bodega. Para los más pequeños habrá un menú infantil, por 25 euros, conformado por: tortilla, croquetas de jamón, nuggets caseros de pollo con patatas y vasito de helado artesano. Las reservas se pueden realizar ya a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.