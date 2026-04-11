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Agenda

Celas de Peiro celebra San Outelo

Celas de Peiro (Culleredo) celebra el fin de semana del 11 y 12 de abril sus fiestas en honor a San Outelo.

El sábado 11 las fiestas comienzan con la misa solemne y la procesión desde las 13.00 horas, seguidas de una sesión vermú con Unión y Fuerza.

Fiestas de Celas de Peiro
Fiestas de Celas de Peiro

A las 17.00 horas los más pequeños serán los protagonistas de los juegos infantiles y a las 23.00 horas de la gran verbena se ocuparán Unión y Fuerza y la orquesta Los Players. Durante todo el día y la noche habrá pulpada y churrascada en una carpa con mesas y sillas.

Ya el domingo, 12 de abril, a las 11.00 horas será el turno de la séptima andaina canina, mientras que de 12.00 a 20.00 horas habrá una feria de artesanía en marcha.

Fiestas de Celas de Peiro

Celas de Peiro celebra San Outelo con una andaina canina, artesanía y música

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A las 13.00 horas será el momento de la misa solemne y la procesión en honor a San Outelo, con la bendición de los perros presentes. De la sesión vermú se ocuparán desde las 14.00 Tania Veiras y Los Cumbiapop y Celas de Peiro ofrecerá también una exhibición de esculpido de motosierra y forja.

Fecha Iniciosábado, 11 de abril de 2026 13:00

Fecha Findomingo, 12 de abril de 2026 23:00

LugarCelas de Peiro

Dirección Celas, 15198 Culleredo, La Coruña, España

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