Fiesta de la Pascua de San Gregorio

Iglesia de Borrifáns

Borrifáns (Oza Cesuras) celebra la Festa da Pascua de San Gregorio el domingo 5 de abril.

Fiesta de Pascua de San Gregorio

La fiesta empezará a las 13.00 horas con la misa solemne, en la que se procederá a la bendición de agua y fuego. A las 14.00 horas Xilo y Carlos se ocuparán de la sesión vermú, en la que habrá comida en el local social de Piñoi. El menú estará compuesto por empanada, pulpo, churrasco mixto, postre, café y chupito, con un precio de 38 euros para los adultos y 19 para niños de 5 a 12 años (los menores de cinco comen gratis).