Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Fiesta de la Pascua de San Gregorio

Iglesia de Borrifáns
Iglesia de Borrifáns

Borrifáns (Oza Cesuras) celebra la Festa da Pascua de San Gregorio el domingo 5 de abril. 

Fiesta de Pascua de San Gregorio
Fiesta de Pascua de San Gregorio

La fiesta empezará a las 13.00 horas con la misa solemne, en la que se procederá a la bendición de agua y fuego. A las 14.00 horas Xilo y Carlos se ocuparán de la sesión vermú, en la que habrá comida en el local social de Piñoi. El menú estará compuesto por empanada, pulpo, churrasco mixto, postre, café y chupito, con un precio de 38 euros para los adultos y 19 para niños de 5 a 12 años (los menores de cinco comen gratis).

Fecha Iniciodomingo, 5 de abril de 2026 13:00

LugarBorrifáns

Dirección Oza-Cesuras, La Coruña, España

Mapa de ubicación