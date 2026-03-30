Mercado artesanal en A Coruña con actividades de pascua

Huevos de Pascua EC

El próximo 1 de abril, la cafetería Tamago de A Coruña acogerá un mercado artesanal organizado por Mi Mercado, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

El evento reunirá a diferentes expositores con productos de calidad y propuestas creativas, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para descubrir y apoyar el comercio artesanal local.

Además, la jornada contará con actividades especiales de Pascua, entre ellas una búsqueda de huevos pensada para disfrutar en familia, y el sorteo de una cesta compuesta por artículos aportados por cada uno de los participantes del mercado.