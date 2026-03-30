Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Mercado artesanal en A Coruña con actividades de pascua

Huevos de Pascua
Huevos de Pascua
EC

El próximo 1 de abril, la cafetería Tamago de A Coruña acogerá un mercado artesanal organizado por Mi Mercado, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

El evento reunirá a diferentes expositores con productos de calidad y propuestas creativas, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para descubrir y apoyar el comercio artesanal local.

Además, la jornada contará con actividades especiales de Pascua, entre ellas una búsqueda de huevos pensada para disfrutar en familia, y el sorteo de una cesta compuesta por artículos aportados por cada uno de los participantes del mercado.

Fecha Iniciomiércoles, 1 de abril de 2026 11:00

LugarCafetería Tamago

Dirección Rúa Gaiteira, 47, 15009 A Coruña, España

Mapa de ubicación