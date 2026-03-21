Viernes de Dolores | 27 de marzo

20.00 horas | Procesión de la Virgen de los Dolores

Presidida por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández.

Organiza la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores.

Pasos: Virgen de los Dolores.

Itinerario: Bailén, Riego de Agua, Luchana, La Marina, Obelisco, Calle Real, Bailén y atrio de la iglesia de San Nicolás.

Domingo de Ramos | 29 de marzo

11.00 horas | Procesión de la Borriquilla

Organiza la Cofradía de La Borriquilla.

Pasos: La Borriquilla.

Itinerario: Salida del tempo de los Padres Capuchinos (Federico Tapia), plaza de Vigo (bendición de Ramos) y concluida la procesión, eucaristía parroquial.

19.00 horas | Procesión del Ecce Homo Cautivo

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro

Pasos: Ecce Homo-Cautivo, Calvario Infantil.

Itinerario: Salida del templo de la Venerable Orden Tercera, plaza de Carlos I, San Francisco, Santo Domingo, Zapatería, Damas, Azcárraga, Constitución, Príncipe, Santo Domingo y retorno al templo por San Francisco.

Lunes Santo | 30 de marzo

21.00 horas | Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro.

Paso: Cristo de Los Cuarenta Credos.

Itinerario: Salida del templo de la Venerable Orden Tercera, plaza de Carlos I, San Francisco, Santo Domingo, Santa María, Damas, Azcárraga, Constitución, Príncipe, Santo Domingo y retorno al templo por San Francisco.

Martes Santo | 31 de marzo

21.00 horas | Procesión de La Piedad

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro.

Pasos: La Piedad, Cristo Procesional o Cristo de la Agonía.

Itinerario: Salida del templo de la Venerable Orden Tercera, plaza de Carlos I, San Francisco, Santo Domingo, Zapatería, Damas, Azcárraga, Constitución, Príncipe, Santo Domingo y retorno al templo por San Francisco.

Miércoles Santo | 1 de abril

21.00 horas | Procsión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro.

Pasos: La Oración en el Huerto y Santísimo Cristo del Buen Consuelo.

Itinerario: Salida del templo de la Venerable Orden Tercera, plaza de Carlos I, San Francisco, Santo Domingo, Zapatería, Damas, Azcárraga, Constitución, Príncipe, Santo Domingo y retorno al templo por San Francisco.

Jueves Santo | 2 de abril

19.30 horas | Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro.

Pasos: Nuesto Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura.

Itinerario: Salida del templo de la Venerable Orden Tercera, plaza de Carlos I, San Francisco, Santo Domingo, Zapatería, Damas, Azcárraga, Constitución, Príncipe, Santo Domingo y retorno al templo por San Francisco.

Viernes Santo | 3 de abril

09.00 horas | Via Crucis Procesional

Organiza la Venerable Cofradía de la Pasión del Señor y de Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Pasos: Cristo de la Agonía y Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Itinerario: Salida de la iglesia de San Jorge, María Pita, Santiago, Constitución, Santo Domingo, San Francisco, Carlos I, San Francisco, Santo Domingo, Bárbaras, Herrerías, Santa María, Damas, María Pita e iglesia parroquial de San Jorge.

19.00 | Procesión del Santo Entierro

Presidida por el señor arzobispo de la archidiócesis de SAntiago, don Francisco José Prieto Fernández

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro.

Pasos: Cristo Flagelado, Nuestro Padre Jesús Nazareno del Perdón, La Verónica, Tránsito, Calvario, Santísimo Cristo de la Expiración, Santísimo Cristo Yacente, Paso de Misterio con Nuestra Señora de la Soledad, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena.

Itinerario: Plaza de Carlos I, O Parrote, Dársena, María Barbeito, María Pita (para situarse al pie de la fachada del Palacio Municipal, donde se celebrará el acto de concentración de cofradías). Reanudación del itinerario, saliendo por el centro de la plaza de María Pita, Montoto, Puerta Real, Fama, Riego de Agua, María Pita (donde las demás cofradías despiden al Santo Entierro), plazuela de Los Ángeles, Damas, Azcárraga, Constitución, Príncipe, Santo Domingo y retorno al templo por San Francisco.

20.00 | Procesión del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias

Organiza la Cofradía del Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias.

Pasos: Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias.

Itinerario: Salida de la iglesia de Fática en la calle Novoa Santos, avenida de Oza, Gaiteira, Alcalde Marchesi, Ramón y Cajal, avenida de Oza, Novoa Santos y regreso a la iglesia de Fátima.

Sábado Santo | 4 de abril

19.00 horas | Procesión de Nuestra Señora de La Soledad (dos Caladiños)

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro.

Pasos: Nuestra Señora de la Soledad.

Itinerario: Salida del templo de la Venerable Orden Tercera, plaza de Carlos I, San Francisco, Santo Domingo, Zapatería, Damas, Azcárraga, Constitución, Príncipe, Santo Domingo y retorno al templo por San Francisco.

Domingo de Resurrección | 5 de abril

11.30 horas | Procesión de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro en colaboración con los Amigos de Las Capuchinas.

Pasos: Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza.

Itinerario del Jesús Resucitado: Salida del templo de la Venerable Orden Tercera, plaza de Carlos I, San Francisco, plaza de Santo Domingo, Santa Maíra, Damas, plazuela de Los Ángeles, María Pita y retorno al templo por San Francisco.

Itinerario de Nuestra Señora de la Esperanza: Salida del templo de las Capuchinas en Panaderas, plaza del Pintor Sotomayor, San Nicolás, Bailén, Riego de Agua, María Pita y retorno al templo por las mismas calles.