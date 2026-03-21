Semana Santa de Sada
Jueves, 26 de marzo
19.00 | Acto de cofrades
Misa en honor a los cofrades fallecidos
Viernes de Dolores | 27 de marzo
20.00 | Misa cantada por la Coral polifónica A Lembranza de Sada
A continuación, la procesión saldrá aproximadamente a las 20.45 horas de la Iglesia Nueva acompañada por la A.C. Musical Virgen de la Amargura de Ferrol.
Durante su recorrido se harán dos paradas en las que la soprano Ana Belén Manteiga cantará a la Virgen.
Itinerario: Salida de la Iglesia Nueva a Barrié de la Maza, Praciña do Conde, Tenencia, plaza de la Pescadería, avenida da Mariña, calle Alcalde Fernández Pita, Plaza de España, calles Linares Rivas, Bergondo, Pontedeume, Oza dos Ríos, Plaza Ignacio Toimil e Iglesia Nueva.
Domingo de Ramos | 29 de marzo
11.45 horas | Salida de la procesión de la plaza Ignacio Toimil
12.00 horas | Bendición de los ramos en la plaza Ignacio Toimil
Misa tras la bendición, cantada por la coral polifónica Costumes de Bergondo
Itinerario de la procesión: Salida de la plaza Ignacio Toimil, Barrié de la Maza, Plaza de España, LinaresRivas, calles Oleiros, Pontedeume y Oza dos Ríos, regresando a la Plaza Ignacio Toimil, donde se Bendecirán los Ramos y a continuación tendrá lugar la entrada a la Iglesia Nueva.
Jueves Santo | 2 de abril
Inicio del triduo pascual
19.00 | Misa vespertina de la Cena del Señor
22.00 | Hora santa
Viernes Santo | 3 de abril
12.00 horas | Reunión para revivir el Via Crucis
19.00 horas | Acto litúrgico
20.00 horas | Salida de la procesión acompañada de la agrupación Nova Troula.
Itinerario: Iglesia Nueva a Barrié de la Maza, Praciña do Conde, Tenencia, Plaza de la Pescadería, avenida da Mariña, calles Venezuela, Bergondo, Pontedeume, Oza dos Ríos, plaza Ignacio Toimil e Iglesia Nueva.
Sábado de Gloria | 4 de abril
22.00 horas | Celebración de Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección | 5 de abril
Celebración del Encuentro Glorioso
11.30 horas | Procesiones
Itinerario de la Virgen de los Dolores: Salida de la Iglesia Nueva hacia Barrié de la Maza, Plaza Iglesia Nueva, avenida de A Coruña, calle Miño, Oza dos Ríos y plaza Ignacio Toimil.
Itinerario del Jesús Resucitado: Desde la cofradía de los Dolores y SantoSepulcro sale la imagen, recorriendo las calles de Barrié de la Maza, Plaza de España, Linares Rivas, Calle Oleiros, Oza dos Ríos y Plaza Ignacio Toimil.
12.00 | Encuentro de Resurrección
Ambas procesoines concluirán en la misma plaza, donde se celebrará el encuentro. Al término se acompañará en procesión hasta la iglesia para celebrar la misa.