Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

San Patricio en el Casino Atlántico

Casino Atlántico
Casino Atlántico
Archivo Editorial El Ideal Gallego

El Casino Atlántico celebrará San Patricio el próximo 20 de marzo, de 20.00 a 05.00 horas, con una noche especial repleta de ambiente, música y tradición irlandesa. El espacio se convertirá en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la cerveza, la gastronomía y la buena diversión.

Casino Atlántico

San Patricio en el Casino Atlántico: música, tradición y diversión

Más información

La velada incluirá ofertas especiales en jarras y pintas, además de degustaciones gastronómicas que permitirán disfrutar de la experiencia irlandesa al máximo. La música en directo estará a cargo de un DJ, que amenizará la noche con una selección de temas pensados para crear el mejor ambiente festivo.

Para añadir un toque de emoción se realizará un sorteo durante la noche, convirtiendo esta cita en uno de los planes imprescindibles para celebrar San Patricio en A Coruña.

Fecha Inicioviernes, 20 de marzo de 2026 20:00

LugarCasino Atlántico

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, 1, 15003 La Coruña, España

Mapa de ubicación