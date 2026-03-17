Los vecinos de Castro Laxe se unen para ayudar a la familia que perdió su casa en un incendio. Con una entrada solidaria de 10 euros, programan una fiesta el sábado 21 de marzo en la cancha cubierta.

Empezará a las 10.30 horas con una andaina solidaria, seguida de la actuación a las 11.00 de Os da Veira do Monte. De 12.00 a 16.30 actuarán Abel e Amigos y e las 16.00 tendrá lugar la Ruta Moteira. A las 16.30 será el turno del teatro y a las 19.00 el concierto de Gremlins, Banda del Camión, Hemacaos y Juego Sucio cerrarán la jornada, en la que esetará pinchando Sonora Balkumbiera y habrá también mercado solidario, comida y sorteos.

Fiesta benéfica en Castro Laxe