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Agenda

Fiesta benéfica en Castro Laxe

Los vecinos de Castro Laxe se unen para ayudar a la familia que perdió su casa en un incendio. Con una entrada solidaria de 10 euros, programan una fiesta el sábado 21 de marzo en la cancha cubierta.

Empezará a las 10.30 horas con una andaina solidaria, seguida de la actuación a las 11.00 de Os da Veira do Monte. De 12.00 a 16.30 actuarán Abel e Amigos y e las 16.00 tendrá lugar la Ruta Moteira. A las 16.30 será el turno del teatro y a las 19.00 el concierto de Gremlins, Banda del Camión, Hemacaos y Juego Sucio cerrarán la jornada, en la que esetará pinchando Sonora Balkumbiera y habrá también mercado solidario, comida y sorteos.

Fiesta benéfica en Castro Laxe
Fiesta benéfica en Castro Laxe

Fecha Iniciosábado, 21 de marzo de 2026 10:00

LugarCancha cubierta de Castro Laxe

Dirección Rúa Regueiro, 70, 15174 Culleredo, A Coruña, España

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