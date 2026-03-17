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Agenda

Festa da Xuventude en Brexo Lema

Brexo Lema celebra la tercera edición de su Festa da Xuventude. 

Será el sábado 21 de marzo, a partir de las 14.00 horas. La sesión vermú la abrirá el Dúo Karamba y de comer habrá churrasco y pulpo de la mano de Pulpeira Ana y Loureano. 

Festa da Xuventude de Brexo Lema
Festa da Xuventude de Brexo Lema

A las 17.00 horas llegará el turno de las olimpiadas rurales y los juegos para los más pequeños, mientras que la sesión de la tarde, desde las 19.00 horas, tendrá como protagonista a Ginger.

De 21.30 a 22.30 horas se podrá degustar una nueva pulpada y a partir de esa hora, la verbena quedará a cargo de Unión y Fuerza y Gus DJ.

Fecha Iniciosábado, 21 de marzo de 2026 14:00

LugarBrexo Lema

Dirección Brexo, 15659 Cambre, A Coruña, España

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