San Patricio en el Museo de Estrella Galicia

La fiesta del Santo Patrón toma MEGA un año más: el Museo de Estrella Galicia celebrará San Patricio al más puro estilo irlandés.

La noche del viernes 13 de marzo, el Museo de Estrella Galicia propone una cena maridaje con música en directo para viajar de la Isla Esmeralda a Galicia a través de su cultura, su fiesta, su gastronomía y, cómo no, las mejores cervezas.

El chef Gorka Rodríguez, de La Pulpeira de Melide, será el encargado de preparar las recetas de este nuevo #PlanazoMEGA, que tendrá lugar en la Sala de Degustación del Museo a partir de las 21.00 horas, con las entradas ya disponibles en www.mundoestrellagalicia.es.

MEGA invita al público a acudir vestido de verde a la cita, para disfrutar

de la fiesta del Santo Patrón mientras se adentra en la historia y la cultura irlandesas y descubre los secretos mejor guardados de la figura de San Patricio.

El menú propuesto para este nuevo #PlanazoMEGA del mes de marzo constará de cinco platos y cinco cervezas (además de la caña de bienvenida): mejillones en vinagreta verde, maridados con una cerveza O’Hara’s Irish Stout; empanada de pulpo a la mugardesa y gilda de vieira de Ferrol, que maridan con una cerveza Samuel Smith Taddy Porter; croissant relleno de pastrami, repollo y queso do Cebreiro, acompañados por una 1906 La Pelirroja; carrillera de cerdo celta guisada al estilo irlandés, que maridan con una Basqueland Gran Norte; y, de postre, Irish Coffe, maridado con una O’Hara’s Irish Red Nitro.