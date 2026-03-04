Mi cuenta

Agenda

Lengua de Fuego vuelve a A Coruña con arte, talleres y programación solidaria

Las tatuadoras Aldara Pardo, Laura Calvo y Cris Torrente
Cedida

El colectivo Lengua de Fuego celebrará el sábado 7 de marzo en Estudio Follow la segunda edición de su encuentro artístico y cultural. La jornada comenzará a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta la noche, con entrada gratuita. Las obras expuestas estarán a la venta y la recaudación será donada a ALAS A Coruña, asociación LGTBIQ+ de referencia en la ciudad. 

En esta edición, la temática gira en torno a la tela como soporte y símbolo. La exposición colectiva de tatuadoras explora el trabajo textil desde distintas perspectivas, y los talleres de punch needle, cianotipia y arpillería también estarán vinculados a este material. La programación se completa con una mesa redonda, música en directo, show de drag queens y servicio de comida y bebida.

Lengua de Fuego es un proyecto impulsado por las tatuadoras Aldara Pardo, Laura Calvo y Cris Torrente, que nació con el objetivo de generar espacios seguros y visibles para mujeres y disidencias dentro del mundo del tatuaje y las artes, fomentando la creación colectiva y el trabajo en red.

Fecha Iniciosábado, 7 de marzo de 2026 10:00

LugarStudio Follow

Dirección Pol. Ind. La Grela, Rúa Gambrinus, 43, a3, 15008 A Coruña, España

