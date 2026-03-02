Mi cuenta

Noche solidaria contra el cáncer en A Coruña

Hotel NH Collection Finisterre
El Ideal Gallego

Bajo el lema Noche solidaria contra el Cáncer, el hotel NH Collection Finisterre será él escenario de esta cita solidaria a favor de lana Asociación Española contra el Cáncer. Una velada cercana y elegante donde se darán cita empresas, instituciones y personas comprometidas con esta causa, el jueves 5 de marzo a partir de las 20.30 horas, para compartir y disfrutar de una cena coctel que contará, además, con las actuaciones de musicales de Grupo FUA y Black Galicia. 

El precio de lana cena será de 95€ (más gastos de gestión).

Fecha Iniciojueves, 5 de marzo de 2026 20:30

LugarHotel NH Collection Finisterre

Dirección Pr. Parrote, 2-4, 15001 A Coruña, España

Mapa de ubicación