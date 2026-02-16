Festa do Entroido en Oleiros

Carnaval en Oleiros Quintana

La Festa do Entroido de Oleiros contará con la actuación de la orquesta Los Satélites y con concurso de disfraces con 5.200 euros en premios. Será en Santa Cruz, en el Pavillón Arsenio Iglesias.

El certamen se dividirá en categorías de grupos ( un primero de 1.500 euros, un segundo de 1.000, dos terceros de 500 y un accésit de 400); individuales y parejas (de 400 euros, 300, 200 y accésit de 100).

El plazo de inscripción para apuntarse al concurso estará abierto en la web municipal hasta el miércoles, donde también se pueden consultar las bases del concurso.