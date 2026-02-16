Mi cuenta

Festa do Entroido en Oleiros

Carnaval en Oleiros @ Quintana
Carnaval en Oleiros
Quintana

La Festa do Entroido de Oleiros contará con la actuación de la orquesta Los Satélites y con concurso de disfraces con 5.200 euros en premios. Será en Santa Cruz, en el Pavillón Arsenio Iglesias.

El certamen se dividirá en categorías de grupos ( un primero de 1.500 euros, un segundo de 1.000, dos terceros de 500 y un accésit de 400); individuales y parejas (de 400 euros, 300, 200 y accésit de 100).

El plazo de inscripción para apuntarse al concurso estará abierto en la web municipal hasta el miércoles, donde también se pueden consultar las bases del concurso.

Fecha Inicioviernes, 20 de febrero de 2026 18:00

LugarPabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz

Dirección Praza Arsenio Iglesias, 15179 Oleiros, A Coruña, España

