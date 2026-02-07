XL Fiesta da Filloa en Sada Cedida

La localidad coruñesa de Sada celebrará desde el 14 al 17 de Febrero la popular fiesta de Entroido. Durante estas jornadas los presentes podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión.

Sábado 14 de Febrero , a partir de las 17.00 horas los más pequeños podrán deleitarse en el Pabellón Municipal de Deportes con una gran Festa Infantil de Entroido con animación.

Domingo 15 , de 17.00 a 20.00 horas se celebrará la XL Festa da Filloa, en el citado pabellón. El precio de la ración de filloas será de 3 euros. La ración incluirá 4 filloas con acompañamiento dulce, y una bebida. A partir de las 18.30 horas los asistentes podrán disfrutar con la música de la Tuna de Veteranos de A Coruña.

Martes 17 a las 17.30 horas se celebrará el Desfile e Concurso de Disfraces. El desfile partirá desde Avda. da Mariña, Rúa Venezuela, Rúa Bergondo, Rúa Pontedeume, Rúa Oza dos Ríos, Avda. da Coruña, Rúa Cambre, Rúa da Lagoa hasta finalizar en el Pabellón Municipal de Deportes, donde se llevará a cabo la entrega de premios a las 19.00 horas.

A las 20.30 horas el Entroido de Sada llegará a su fin con la Queima da Sardiña en la Praia das Delicias, donde la finada será quemada.