El Ideal Gallego Fundado en 1917

Entroido en Paderne

Representantes del Entroido de Samede, en Pernik
Representantes do Entroido de Samede, en Pernik
O Concello de Paderne presenta a súa programación para o Entroido 2026 cunha proposta que combinará celebración popular, actividades familiares e posta en valor dunha tradición singular do municipio: o Entroido de Samede. As actividades desenvolveranse os días 16, 18 e 22 de febreiro, con actos repartidos entre Paderne e Samede.

O luns 16 de febreiro terá lugar a festa do Entroido, que dará comezo a partir das 18.00 horas nunha carpa instalada no Telleiro. A xornada incluirá un concurso de disfraces con categoría infantil, xeral e de grupos, ademais de obradoiros para a rapazada, pintacaras e inchables. Ao longo da tarde haberá animación musical moi especial da man de ‘Moi’ de Paderne; tamén actuarán As Algharuxeiras; e finalizarase cunha merenda popular aberta tanto para os nenos e nenas como para todas aquelas persoas que se acheguen a pasar a tarde.

O mércores 18 de febreiro celebrarase unha xornada de exaltación do Entroido de Samede, unha iniciativa novidosa por parte do Concello que busca dar a coñecer e poñer en valor esta manifestación tradicional, a única da comarca das Mariñas. O acto desenvolverase a partir das 19.00 horas no baixo do Concello e incluirá a proxección dun vídeo e a inauguración dunha exposición fotográfica dedicada ao Entroido de Samede. Asistirán o alcalde de Paderne, Sergio Platas, a presidenta da Asociación do Entroido de Paderne, Emilia Cagiao e varios integrantes da mesma, que se encargan de manter viva esta tradición.

Los vecinos instalaron este fin de semana el Policarpo, que anuncia el inminente inicio de las celebraciones

Julio Iglesias, ‘colgado’ de un tronco para anunciar el Entroido de Samede

A programación completarase o domingo 22 de febreiro co tradicional Entroido de Samede. Ás 12.00 horas, Bonitos e Vixigueiros volverán atoparse coas súas mellores galas na contorna da Capela, dende onde sairá o desfile percorrendo a aldea ata o campo da feira. Ademais, como xa é tradición, haberá muiñeiriña infantil e a muiñeira cruzada, así como xantar popular, o Enterro do Policarpo e unha foliada libre.

Fecha Iniciolunes, 16 de febrero de 2026 18:00

Fecha Findomingo, 22 de febrero de 2026 15:00

LugarPaderne

Dirección Paderne, 15314 Paderne, La Coruña, España

