Carnaval en Miño

El Concello de Miño ultima los preparativos para su celebración del Entroido 2026, que tendrá lugar el fin de semana del 14 y 15 de febrero en las Pistas de Rabazal. La programación de este año llega cargada de música, premios y, sobre todo, una importante novedad que promete aumentar la participación vecinal: será el propio público quien decida, en directo, a los ganadores.

El plato fuerte de la celebración será el sábado 14 de febrero. La fiesta comenzará a las 20.30 horas con la verbena a cargo de la Orquesta Saudade. A esa misma hora se abrirá la inscripción presencial para los rezagados que quieran participar en el certamen, manteniéndose abierta hasta las 22:00 horas.

Entroido Miño

A partir de las 22.00 horas dará comienzo el Desfile y Gran Concurso de Disfraces. Bajo el lema "Este ano, o público será o xurado", el Concello ha implementado un sistema de votación digital. Los asistentes deberán acudir con sus teléfonos móviles para participar en la votación en tiempo real y elegir sus propuestas favoritas.

El concurso repartirá un total de 1.200 euros en premios divididos en dos categorías:

· Individual: Para disfraces de 1 a 3 personas.

· Grupos: Para comparsas de 4 personas o más.

La entrega de premios está prevista para las 23.30 horas, tras el recuento de los votos digitales.

Aquellas personas interesadas en participar en el concurso pueden inscribirse desde hasta el 13 de febrero enviando un correo electrónico a cultura.deportes@concellodemino.gal. También será posible apuntarse el mismo día de la fiesta, en horario de 20.30 a 22.00 horas en el propio recinto.

La celebración continuará el domingo 15 de febrero con una jornada pensada para los más pequeños. A partir de las 17.30 horas tendrá lugar la Fiesta de Entroido en Familia, que contará con juegos gigantes, sesión DJ, animación, talleres creativos y un photocall para inmortalizar los disfraces.

El Concello de Miño ha dispuesto una carpa en las Pistas de Rabazal para garantizar la celebración independientemente del tiempo, además de baños públicos, servicio de bar y foodtruck durante todo el fin de semana.