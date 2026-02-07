Carnaval en Marineda City

Marineda City celebra el carnaval con dos jornadas de fiesta.

El centro comercial inicia las celebraciones el 14 de febreros a las 17.00 horas con eter Punk y su espectáculo “Chungo que te cagas”: circo, malabares, comedia y ese punto gamberro que engancha a peques y mayores. Risas aseguradas y energía a tope para empezar el Carnaval con el mejor ambiente en Marineda City.

El lunes 16, desde las 17.30 horas, será el turno para el concurso de disfraces, en el que se repartirán 1.000 euros en premios.

Categorías y premios:

Infantil individual (hasta 14 años). Premio: tarjeta regalo de 200€ y 2 entradas de cine.

Infantil grupo (dos o más personas hasta 14 años). Premio: 4 tarjetas regalo de 50€ y 8 entradas de cine.

Adulto individual (a partir de 15 años). Premio: tarjeta regalo de 200€ y 2 entradas de cine

Adulto grupo (dos o más personas a partir de 15 años). Premio: 4 tarjetas regalo de 50€ y 8 entradas de cine- Mascota. Premio: tarjeta regalo de 200€

Para apuntarse se puede hacer presencialmente en el Punto de Atención al Cliente de la Puerta B (Planta Baja, en frente a Rituals) o por email a informacion@marinedacity.com indicando nombre y apellidos del participante/s y la categoría en la que se quiere participar.

Las dos fiestas tendrán lugar en la plaza Emilia Pardo Bazán.