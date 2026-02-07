Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Carnaval en Marineda City

Marineda City celebra el carnaval con dos jornadas de fiesta.

El centro comercial inicia las celebraciones el 14 de febreros a las 17.00 horas con eter Punk y su espectáculo “Chungo que te cagas”: circo, malabares, comedia y ese punto gamberro que engancha a peques y mayores. Risas aseguradas y energía a tope para empezar el Carnaval con el mejor ambiente en Marineda City.

El lunes 16, desde las 17.30 horas, será el turno para el concurso de disfraces, en el que se repartirán 1.000 euros en premios. 

Categorías y premios:

  • Infantil individual (hasta 14 años). Premio: tarjeta regalo de 200€ y 2 entradas de cine.
  • Infantil grupo (dos o más personas hasta 14 años). Premio: 4 tarjetas regalo de 50€ y 8 entradas de cine.
  • Adulto individual (a partir de 15 años). Premio: tarjeta regalo de 200€ y 2 entradas de cine
  • Adulto grupo (dos o más personas a partir de 15 años). Premio: 4 tarjetas regalo de 50€ y 8 entradas de cine- Mascota. Premio:  tarjeta regalo de 200€

Para apuntarse se puede hacer presencialmente en el Punto de Atención al Cliente de la Puerta B (Planta Baja, en frente a Rituals) o por email a informacion@marinedacity.com indicando nombre y apellidos del participante/s y la categoría en la que se quiere participar.

Las dos fiestas tendrán lugar en la plaza Emilia Pardo Bazán.

Fecha Iniciosábado, 14 de febrero de 2026 17:00

Fecha Finlunes, 16 de febrero de 2026 20:00

LugarMarineda City

Dirección Est. Baños de Arteixo, A Coruña, 15008 A Coruña, España

Mapa de ubicación