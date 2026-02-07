Agenda
Carnaval en las Bibliotecas Municipales en Oleiros
Niños y niñas a partir de los 6 años podrán participar en los obradoiros de mascarada pop-up que se llevarán a cabo en las bibliotecas municipales de Oleiros a las 17.30 horas.
-9 de febrero Biblioteca Mª José Ruso de Dorneda
-10 de febrero Biblioteca Manuel María. Oleiros
-11 de febrero Biblioteca Rosalía de Castro de Sta. Cruz
-12 de febrero Biblioteca Central Rialeda
-13 de febrero Biblioteca Mª José Trincado Mera
-18 de febrero Biblioteca Ánxel Fole. Nós
-19 de febrero Biblioteca Xograr Mendiño. Lorbé
Aforo limitado. Imprescindible reserva en la biblioteca donde se desee realizar el obradoiro.