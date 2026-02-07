Mi cuenta

Agenda

Carnaval en las Bibliotecas Municipales en Oleiros

Niños y niñas a partir de los 6 años podrán participar en los obradoiros de mascarada pop-up que se llevarán a cabo en las bibliotecas municipales de Oleiros a las 17.30 horas.

Cedida

-9 de febrero Biblioteca Mª José Ruso de Dorneda

-10 de febrero Biblioteca Manuel María. Oleiros

-11 de febrero Biblioteca Rosalía de Castro de Sta. Cruz

-12 de febrero Biblioteca Central Rialeda

-13 de febrero Biblioteca Mª José Trincado Mera

-18 de febrero Biblioteca Ánxel Fole. Nós

-19 de febrero Biblioteca Xograr Mendiño. Lorbé

Aforo limitado. Imprescindible reserva en la biblioteca donde se desee realizar el obradoiro.

Fecha Iniciolunes, 9 de febrero de 2026 17:30

Fecha Finjueves, 19 de febrero de 2026 17:30

LugarBibliotecas Municipales en Oleiros

Dirección Oleiros, La Coruña, España

