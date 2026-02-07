Carnaval en Culleredo
Gran celebración de la fiesta de Entroido que se llevará a cabo en el municipio de Culleredo del 14 al 28 de Febrero. Durante estas jornadas tanto niños como mayores podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión.
Sábado 14 de Febrero, a las 17.00 horas tendrá lugar la Festa Infantil de Entoido, en el pabellón del CEIP Sofía Casanova, con juegos gigantes, animación, photocall temático, glitter bar, obradoiros creativos, palomitas, chocolate y algodón de azúcar.
Desde el domingo 15 al sábado 21 los centros sociales municipales contarán con actividades de animación infantil y obradoiros en horario de 17.00 a 20.00 horas. Dichos centros serán Sueiro, Fonteculler, Tarrío, Sésamo, Ledoño, Castelo y Almeiras.
Lunes 16, en este día se celebrará la Romería de San Blas con la celebración de la misa a las 12.30 horas, seguida de la procesión. A continuación, desfile de comparas y premios a los mejores choqueiros y testamento. Acto seguido dará inicio el xantar popular. La jornada estará amenizada con las actuación de la orquesta Fania Blanco Show.
Miércoles 18, a las 17.00 horas la Biblioteca Municipal Miguel González Garcés acogerá la celebración de un Obradoiro de Entroido para los más pequeños.
Viernes 28, a las 17.00 horas comenzará el Entroido de Maiores.