Gran celebración de la fiesta de Entroido que se llevará a cabo en el municipio de Culleredo del 14 al 28 de Febrero . Durante estas jornadas tanto niños como mayores podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión.

Carnaval en Culleredo Cedida

Sábado 14 de Febrero , a las 17.00 horas tendrá lugar la Festa Infantil de Entoido, en el pabellón del CEIP Sofía Casanova, con juegos gigantes, animación, photocall temático, glitter bar, obradoiros creativos, palomitas, chocolate y algodón de azúcar.

Desde el domingo 15 al sábado 21 los centros sociales municipales contarán con actividades de animación infantil y obradoiros en horario de 17.00 a 20.00 horas. Dichos centros serán Sueiro, Fonteculler, Tarrío, Sésamo, Ledoño, Castelo y Almeiras.

Lunes 16 , en este día se celebrará la Romería de San Blas con la celebración de la misa a las 12.30 horas, seguida de la procesión. A continuación, desfile de comparas y premios a los mejores choqueiros y testamento. Acto seguido dará inicio el xantar popular. La jornada estará amenizada con las actuación de la orquesta Fania Blanco Show.

Miércoles 18 , a las 17.00 horas la Biblioteca Municipal Miguel González Garcés acogerá la celebración de un Obradoiro de Entroido para los más pequeños.

Viernes 28 , a las 17.00 horas comenzará el Entroido de Maiores.