Agenda
Carnaval en Carral
Domingo 15 de Febrero, en esta jornada el municipio de Carral festejará el Entroido, en el campo da feira, con una gran jornada carnavalesca en la que tanto niños como mayores podrán participar a partir de las 17.00 horas en el Desfile de Disfraces y en el posterior Concurso de Disfraces (infantil, individual y parejas) que dará inicio una hora más tarde.
A las 20.00 horas se procederá a la entrega de premios y a las 21.30 horas dará inicio una gran fiesta amenizada por Somoza Trío.