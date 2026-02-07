Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Carnaval en Carral

Carnaval en Carral
Carnaval en Carral
Cedida

Domingo 15 de Febrero, en esta jornada el municipio de Carral festejará el Entroido, en el campo da feira, con una gran jornada carnavalesca en la que tanto niños como mayores podrán participar a partir de las 17.00 horas en el Desfile de Disfraces y en el posterior Concurso de Disfraces (infantil, individual y parejas) que dará inicio una hora más tarde.

Carnaval en Carral
Carnaval en Carral
Cedida

A las 20.00 horas se procederá a la entrega de premios y a las 21.30 horas dará inicio una gran fiesta amenizada por Somoza Trío.

Fecha Iniciosábado, 7 de febrero de 2026 17:00

LugarCarral

Dirección Carral, 15175 Carral, La Coruña, España

Mapa de ubicación