El municipio de Betanzos celebrará la tradicional fiesta pagana de Entroido. Vecinos y visitantes, niños y mayores podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión.

Carnaval en Betanzos Cedida

El domingo 15 de Febrero , las pistas deportivas do Carregal acogerán a partir de las 17.00 horas la Festa Infantil con hinchables.

Lunes 16, en el Aula de Cultura Xulio Cuns tendrá lugar a las 18.00 horas el Baile de Entroido para la tercera edad. Durante el baile se sortearán tres cestas con productos típicos.

A las 22.00 horas saldrá el pasacalles de animación.

Martes 17 , a las 17.00 horas en las citadas pistas deportivas do Carregal se celebrará la Festa Infantil do Entroido durante la cual se celebrará el desfile infantil de disfraces con sorteo de regalos para los más pequeños.

Miércoles 18 , en este día se pondrá punto final al Entroido en Betanzos con el tradicional Enterro da Sardiña y la Queima do Deus Momo. La comitiva fúnebre saldrá a las 20.00 horas desde el Edificio Arquivo rumbo al Malecón, lugar donde se llevará a cabo la incineración de la finada y habrá una sesión de fuegos artificiales. Posteriormente, en la Praza Irmáns García Naveira, tendrá lugar la queima do Deus Momo.