Fiesta de Entroido que se celebrará en el Pabellón Os Campóns, en la parroquia de Sigrás, Cambre, el sábado 14 de Febrero . Los asistentes podrán disfrutar con los actos programados que comenzarán a las 13.30 horas con la sesión vermú que dará paso a las 14.00 horas a la comida a base de cocido completo acompañado de sopa, orellas doces, café, chupitos y bebida.

Carnaval de Sigrás Cedida

Tras la comida dará inicio el baile de Entroido con música en directo a cargo de Cristina Cachaldora y Aires de Sigrás, y durante el cual se llevará a cabo un concursos de disfraces.

Habrá hinchables y barra de bar (entrada gratis a las 17.00 horas).

El precio de la comida será de 20 euros (socios), 27 euros (no socios) y 5 euros niños/niñas menores de 12 años.