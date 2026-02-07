Agenda
Carnaval de Sigrás
Fiesta de Entroido que se celebrará en el Pabellón Os Campóns, en la parroquia de Sigrás, Cambre, el sábado 14 de Febrero. Los asistentes podrán disfrutar con los actos programados que comenzarán a las 13.30 horas con la sesión vermú que dará paso a las 14.00 horas a la comida a base de cocido completo acompañado de sopa, orellas doces, café, chupitos y bebida.
Tras la comida dará inicio el baile de Entroido con música en directo a cargo de Cristina Cachaldora y Aires de Sigrás, y durante el cual se llevará a cabo un concursos de disfraces.
Habrá hinchables y barra de bar (entrada gratis a las 17.00 horas).
El precio de la comida será de 20 euros (socios), 27 euros (no socios) y 5 euros niños/niñas menores de 12 años.