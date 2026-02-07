Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Carnaval de Bemantes

El Local Social de Bemantes, en Miño, acogerá la celebración del Entroido de la Asociación Parroquial de Veciños A Irmandade. La fiesta tendrá lugar sábado 14 de Febrero a partir de las 14.00 horas con la sesión vermú a cargo del dúo Estrellas. A partir de las 15.00 horas dará inicio la comida a cargo del gran Mahoni que incluye sopa,, cocido, postres de temporadas, bebidas, café y chupito.

Carnaval de Bemantes
Carnaval de Bemantes
Cedida

A partir de las 17.00 horas regresa la música para animar la tarde con el Dúo Estrellas y a las 18.00 horas habrá sorteo de regalos con la entrada y juegos especiales con grandes premios para los asistentes.

El evento cuenta con aforo limitado, por lo que se recomienda adquirir las entradas con antelación:

-Adultos: 30 €

-Niños/as ( 5 a 12 años): 15 €

-Menores de 5 años: Gratis

Fecha Iniciosábado, 14 de febrero de 2026 14:00

LugarBemantes

Dirección Bemantes, 15635 Miño, A Coruña, España

Mapa de ubicación