El Local Social de Bemantes, en Miño, acogerá la celebración del Entroido de la Asociación Parroquial de Veciños A Irmandade. La fiesta tendrá lugar sábado 14 de Febrero a partir de las 14.00 horas con la sesión vermú a cargo del dúo Estrellas. A partir de las 15.00 horas dará inicio la comida a cargo del gran Mahoni que incluye sopa,, cocido, postres de temporadas, bebidas, café y chupito.

Carnaval de Bemantes Cedida

A partir de las 17.00 horas regresa la música para animar la tarde con el Dúo Estrellas y a las 18.00 horas habrá sorteo de regalos con la entrada y juegos especiales con grandes premios para los asistentes.

El evento cuenta con aforo limitado, por lo que se recomienda adquirir las entradas con antelación:

-Adultos: 30 €

-Niños/as ( 5 a 12 años): 15 €

-Menores de 5 años: Gratis