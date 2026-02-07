Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Carnaval 2026 en Vilarmaior

El sábado 14 de Febrero, tendrá lugar la celebración del Entroido en el municipio de Vilarmaior a partir de las 23.00 horas en el Pabellón Municipal de Torres, con una gran Festa de Disfraces. Todos los asistentes a la velada podrán además participar el Concurso de Disfraces, dotado con premios en metálico en las categorías individual y grupos. La fiesta contará con la actuación musical de la orquesta Panamá Band.

A lo largo de la fiesta se llevará a cabo sorteos.

Fecha Iniciosábado, 14 de febrero de 2026 23:59

LugarVilarmaior

Dirección Villarmayor, 15637 Villarmayor, La Coruña, España

