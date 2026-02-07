Carnaval 2026 en Arteixo

Mi cuenta

Agenda

El municipio de Arteixo celebrará la popular fiesta de Entroido con un variado programa de festejos.

Sábado 14 de Febrero, a las 22.30 horas comenzará el Entroido Arteixoven, en el campo de la fiesta con el grupo Origen y la discoteca móvil Impacto y DJ Cotelo.

Lunes 16, a las 17.00 horas tendrá lugar una fiesta infantil con hinchables, obradoiros, degustaciones, juegos, Dj..., que dará paso, a las 18.30 horas, al Concurso Infantil de Comparsas y Disfraces dinamizado por Camelia do Bosque Máxico. Al término, dará inicio un espectáculo musical infantil.

Martes 17, a las 17.30 horas arrancará desde el campo de la fiesta el Desfile y Concurso de Carrozas, Comparsas y Disfraces de Adultos/as, dinamizado por Vero Rilo.

Miércoles 18, a las 18.30 horas tendrá lugar la queima do Meco, con salida desde la Praza do Balneario, amenizado por la Banda de Música Santiago de Arteixo y Vero Rilo.

Fecha Iniciosábado, 14 de febrero de 2026 22:28

Fecha Finmiércoles, 18 de febrero de 2026 18:30

LugarArteixo

Dirección Arteixo, La Coruña, España

