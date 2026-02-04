Mi cuenta

Agenda

Carnaval en A Coruña

Presentación del programa de Carnaval 2026 en A Coruña
Javier Alborés

Viernes, 6 de febrero 

  • 10.00 | El Corte Inglés | Concurso de orejas

Sábado, 7 de febrero

  • 18.00 | Palacio de la Ópera | Concurso de comparsas en la modalidad de música y letra

Jueves, 12 de febrero 

  • 19.00 | Circo de Artesanos | Conferencia sobre el Carnavla en A Coruña de la mano de Xurxo Souto
  • 20.00 | Archivo Histórico Municipal de Durán Loriga | Jueves de Comadres. Acto de homenaje a Ánxeles Alvariño

Viernes, 13 de febrero

  • 09.30 | Mercado de San Agustín | Concurso de Filloas
  • 19.30 | Casa del Sol | Ofrenda Floral a Nito
  • 21.00 | Plaza de España - Atalaya de San Roque | Entronización del Dios Momo
  • 23.00 | Circo de Artesanos | Velatorio de la sardina

Sábado, 14 de febrero

  • 17.30 | Juana de Vega, plaza de Mina, Cantones, María Pita | Concurso de comparsas en modalidad de vestuario, coreografía y originalidad, y concurso de carrozas
  • 17.45 | Plaza de María Pita | Concierto de Farra Fanfarra
  • 20.30 | Circo de Artesanos | Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal
  • 21.30 | Plaza de María Pita | Concierto de Farra Fanfarra
  • 22.00 | Circo de Artesanos | Velatorio de la sardina
Presentación carnaval A Coruña 2026

As Toliñas, choqueiras del año en A Coruña, protagonizan un Entroido dedicado a las madres

Más información

Domingo, 15 de febrero

  • 20.30 | Circo de Artesanos | Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal

Lunes, 16 de febrero

  • 20.30 | Circo de Artesanos | Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal
  • 22.00 | Circo de Artesanos | Velatorio de la sardina
Isa y Bego

Begoña Mosquera, choqueira del año en A Coruña: “Queríamos hacer un homenaje a las mamás de los ochenta”

Más información

Martes, 17 de febrero

  • 12.00 | Calle Arenal | Ofrenda floral a Fernando Cantero 
  • 12.20 | Plaza de España | Programa de radio de Carnaval
  • 12.30 | Plaza del Parque | Ofrenda floral a Canzobre
  • 13.30 | Calle San José | Descubrimiento de la placa de Bego e Isa, choqueiras de Monte Alto, y ofrenda a César San José
  • 14.00 | Plaza Juan J. Iglesias Mato | Ofrenda floral a Palau
  • 14.30 | Calle de la Torre | Camina de Carnval dedicada a los Kilomberos de Monte Alto
  • 17.00 | Plaza de España | Concurso infantil y familiar de choqueiros
  • 20.00 | Calle de la Torre | Concurso de choqueiros
  • 20.30 | Circo de Artesanos | Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal
  • 21.00 | Calle de la Torre | Concierto de Chekan
  • 22.00 | Circo de Artesanos | Velatorio de la sardina

Miércoles, 18 de febrero

  • 19.00 | Circo de Artesanos | Interpretación del Apropósito 2026: 'La última voluntand del carnaval'
  • 20.30 | Circo de Artesanos | Desfile del entierro de la dardina y el Carnaval hasta la playa de San Amaro. Desentronización del Dios Momo

Sábado, 21 de febrero

  • De 12.00 a 19.00 | Calle de la Torre, San Juan, Plaza de España, Plaza del Humor, avenida de la Marina, Ciudad Vieja

Fecha Inicioviernes, 6 de febrero de 2026 10:00

Fecha Finsábado, 21 de febrero de 2026 19:00

LugarA Coruña

Dirección La Coruña, España

Mapa de ubicación