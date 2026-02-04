Agenda
Carnaval en A Coruña
Viernes, 6 de febrero
- 10.00 | El Corte Inglés | Concurso de orejas
Sábado, 7 de febrero
- 18.00 | Palacio de la Ópera | Concurso de comparsas en la modalidad de música y letra
Jueves, 12 de febrero
- 19.00 | Circo de Artesanos | Conferencia sobre el Carnavla en A Coruña de la mano de Xurxo Souto
- 20.00 | Archivo Histórico Municipal de Durán Loriga | Jueves de Comadres. Acto de homenaje a Ánxeles Alvariño
Viernes, 13 de febrero
- 09.30 | Mercado de San Agustín | Concurso de Filloas
- 19.30 | Casa del Sol | Ofrenda Floral a Nito
- 21.00 | Plaza de España - Atalaya de San Roque | Entronización del Dios Momo
- 23.00 | Circo de Artesanos | Velatorio de la sardina
Sábado, 14 de febrero
- 17.30 | Juana de Vega, plaza de Mina, Cantones, María Pita | Concurso de comparsas en modalidad de vestuario, coreografía y originalidad, y concurso de carrozas
- 17.45 | Plaza de María Pita | Concierto de Farra Fanfarra
- 20.30 | Circo de Artesanos | Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal
- 21.30 | Plaza de María Pita | Concierto de Farra Fanfarra
- 22.00 | Circo de Artesanos | Velatorio de la sardina
Domingo, 15 de febrero
- 20.30 | Circo de Artesanos | Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal
Lunes, 16 de febrero
- 20.30 | Circo de Artesanos | Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal
- 22.00 | Circo de Artesanos | Velatorio de la sardina
Martes, 17 de febrero
- 12.00 | Calle Arenal | Ofrenda floral a Fernando Cantero
- 12.20 | Plaza de España | Programa de radio de Carnaval
- 12.30 | Plaza del Parque | Ofrenda floral a Canzobre
- 13.30 | Calle San José | Descubrimiento de la placa de Bego e Isa, choqueiras de Monte Alto, y ofrenda a César San José
- 14.00 | Plaza Juan J. Iglesias Mato | Ofrenda floral a Palau
- 14.30 | Calle de la Torre | Camina de Carnval dedicada a los Kilomberos de Monte Alto
- 17.00 | Plaza de España | Concurso infantil y familiar de choqueiros
- 20.00 | Calle de la Torre | Concurso de choqueiros
- 20.30 | Circo de Artesanos | Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal
- 21.00 | Calle de la Torre | Concierto de Chekan
- 22.00 | Circo de Artesanos | Velatorio de la sardina
Miércoles, 18 de febrero
- 19.00 | Circo de Artesanos | Interpretación del Apropósito 2026: 'La última voluntand del carnaval'
- 20.30 | Circo de Artesanos | Desfile del entierro de la dardina y el Carnaval hasta la playa de San Amaro. Desentronización del Dios Momo
Sábado, 21 de febrero
- De 12.00 a 19.00 | Calle de la Torre, San Juan, Plaza de España, Plaza del Humor, avenida de la Marina, Ciudad Vieja