Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Fiesta de San Blas en Oleiros

Las fiestas de San Blas, en Oleiros, empiezan el martes 3 a las 11.00 con la misa y a las 13.00 con la misa solemne en la iglesia del cementerio.

Fiesta de San Blas en Oleiros
Fiesta de San Blas en Oleiros
Fiesta de San Blas en Oleiros
Fiesta de San Blas en Oleiros

El viernes 6 tendrá lugar a las 20.00 una foliada en la plaza de A Rabadeira y a las 20.30 la degustación de bolo preñado. A las 22.00 cerrará la jornada el grupo Unto Vello.

El sábado 7 sigue la fiesta a las 14.00 con una gran pulpada y sesión vermú amenizada por la Charanga NBA. A las 21.00 será la fiesta del lacón asado, amenizada por DJ JJ Compota y la gran verbena, de la mano de Unión y Fuerza.

Fecha Iniciomartes, 3 de febrero de 2026 11:00

Fecha Finsábado, 7 de febrero de 2026 21:00

LugarA Rabadeira

Dirección Praza da Rabadeira, Oleiros, 15173 Oleiros, A Coruña, España

Mapa de ubicación