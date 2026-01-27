Las fiestas de San Blas, en Oleiros, empiezan el martes 3 a las 11.00 con la misa y a las 13.00 con la misa solemne en la iglesia del cementerio.

Fiesta de San Blas en Oleiros

El viernes 6 tendrá lugar a las 20.00 una foliada en la plaza de A Rabadeira y a las 20.30 la degustación de bolo preñado. A las 22.00 cerrará la jornada el grupo Unto Vello.

El sábado 7 sigue la fiesta a las 14.00 con una gran pulpada y sesión vermú amenizada por la Charanga NBA. A las 21.00 será la fiesta del lacón asado, amenizada por DJ JJ Compota y la gran verbena, de la mano de Unión y Fuerza.