Bicentenario Marcial del Adalid

Con el motivo de la conmemoración del bicentenario del nacimineto de Marcial do Adalid, ilustre compositor coruñés y una de las figuras más relevantes de la música gallega del siglo XIX, la Sociedad Filatélica de A Coruña, en colaboración con el Concello de A Coruña quiere rendir homenaje a su vida y a su importante legado musical.

La exposición 'Galicia en su corazón, Europa en la pluma: 200 años de legado musical de Marcial de Adalid' reúne once colecciones filatélicas de ámbito estatal dedicadas a la temática musical, en la planta baja; mientras que en la segunda planta se pueden contemplar diferentes colecciones facilitadas por los socios de la Sociedade Filatélica da Coruña.

La muestra está situada en la Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga. El horario es de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas todos los días de la semana.