La Fundación MOP alberga la nueva muestra de Sims en su espacio de los muelles de Batería Javier Alborés

La Fundación MOP alberga la exposición, 'The Hamster Becomes The Problem', del fotógrafo británico David Sims.

Nacido en Sheffield en 1966, a lo largo de toda su trayectoria Sims ha hecho gala de una formidable sensibilidad para interpretar los cambios en la cultura contemporánea. Desde el ámbito editorial al publicitario, pasando por su obra más personal, Sims desafía una y otra vez las convenciones de la fotografía de moda.

Entre la moda y el documental, lo íntimo y lo performativo, lo rebelde y lo tierno, la exposición revelará a un artista siempre atento a las nociones cambiantes de identidad, belleza y representación, dotado de una comprensión instintiva de su papel en tanto que creador de imágenes y de una afinada percepción de la sensibilidad de sus públicos.

'The Hamster Becomes The Problem' se inauguró el 21 de noviembre de 2026 y permanecerá abierta al público hasta el 1 mayo de 2027.