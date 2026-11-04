Exposición |Acuarelas de Francis Marrouch  

Francis Marrouch Galería de Arga

Desde el jueves 5 de noviembre hasta el martes 1 de diciembre, la Galería Arga acogerá la exposición de Acuarelas de Francis Marrouch. La inauguración será este jueves a las 20.00 horas.

El acuarelista Francis Marrouch (París 1953)es miembro de la Asociación de Artistas Gallegos (ARGA) y creador del grupo "Acuarelistas de As Xubias".

Cartel Exposición Francis Marrouch Galería de Arga

Marrouch ha expuesto sus obras en numerosos espacios de Galicia, Espala y otros países. Centrada principalmente en paisajes marinos, escenas de mariscadoras y rincones de A Coruña, Marrouch logra a través del agua y los pigmentos reflejar la luz y la atmósfera característica de Galicia.