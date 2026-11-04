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Agenda

Exposición |Acuarelas de Francis Marrouch  

Francis Marrouch
Francis Marrouch
Galería de Arga

Desde el jueves 5 de noviembre hasta el martes 1 de diciembre, la Galería Arga acogerá la exposición de Acuarelas de Francis Marrouch. La inauguración será este jueves a las 20.00 horas

El acuarelista Francis Marrouch (París 1953)es miembro de la Asociación de Artistas Gallegos (ARGA)  y creador del grupo "Acuarelistas de As Xubias".

Cartel Exposición Francis Marrouch
Cartel Exposición Francis Marrouch
Galería de Arga

Marrouch ha expuesto sus obras en numerosos espacios de Galicia, Espala y otros países. Centrada principalmente en paisajes marinos, escenas de mariscadoras y rincones de A Coruña, Marrouch logra a través del agua y los pigmentos reflejar la luz y la atmósfera característica de Galicia. 

Fecha Iniciojueves, 5 de noviembre de 2026 20:00

Fecha Finmartes, 1 de diciembre de 2026 20:00

LugarGalería de Arga

Dirección Rúa Costa Rica, A Coruña, 15004 A Coruña, España

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