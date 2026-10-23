Exposición de fotografía micropictórica - More de la Cal

Exposición de fotografía micropictórica de la artista plástica More de la Cal Fórum Metropolitano

Hasta el próximo 2 de noviembre el Fórum Metropolitano acoge la Exposición de Fotografía Pictórica de la artista plástica More de la Cal.

Dirigida al público en general, puede visitarse en el horario habitual del Fórum Metropolitano:

Lunes a viernes de 8.00 a 21.00 h

Sábados de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h

More de la Cal es una artista plástica autodidacta e independiente que aplica distintas técnicas artísticas (dibujo, pintura al oleo, acrílica, acuarela, escultura, diseño textil, grabado en cristal, madera, etc.) para transmitir ideas y emociones.

Entre otros, ha sido distinguida con 1º Premio Mural del Reino de Galicia y el 1º Premio Objetivo de la Memoria. Museo Arqueológico de A Coruña.