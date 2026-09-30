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Agenda

Exposición | La espiral del caracol

Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove
Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove
Cedida

El jueves 8, a las 19.30 horas, el Centro de Arte de la Fundación María José Jove inaugura la exposición 'La espiral del caracol' de la artista Marina  González Guerreiro

Una escalera de caracol de madera, con distintos objetos en cada uno de sus catorce peldaños, protagoniza la que será la primera exposición temporal en la historia del Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ).

La fecha es propicia para estrenar Espacio Polígono, un pequeño espacio abierto al exterior en la sede del centro dedicado a proyectos de nueva producción.

La apertura incluirá una conversación entre la artista, la crítica Rosa Lleó y Susana González, directora del Centro de Arte FMJJ.  

Fecha Iniciojueves, 8 de octubre de 2026 19:30

LugarCentro de arte de la Fundación María José Jove

Dirección Rúa Galileo Galilei, 6, 15008 A Coruña, España

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