Agenda
Inauguración da exposición 'Camiños'
O Fórum Metropolitano acollerá o vindeiro xoves 1 de outubro, ás 18:30 horas, a inauguración de 'Camiños', unha exposición fotográfica do colectivo Ollo de Vidro.
A mostra presenta diferentes miradas sobre os camiños que percorremos ao longo da vida e aborda cuestións como a convivencia, a diversidade, a igualdade e a importancia de avanzar xuntos.
Na inauguración participarán Lestonnac Ibáñez, Manolo Graña, Eduardo Castro, Raúl Castro e Calros Silvar.
A exposición está organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, coa colaboración da Asociación Veciñal e Cultural Oza-Gaiteira–Os Castros.