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Agenda

Inauguración da exposición 'Camiños'

Exposición fotográfica Camiños
Exposición fotográfica Camiños
Cedida

O Fórum Metropolitano acollerá o vindeiro xoves 1 de outubro, ás 18:30 horas, a inauguración de 'Camiños', unha exposición fotográfica do colectivo Ollo de Vidro.

A mostra presenta diferentes miradas sobre os camiños que percorremos ao longo da vida e aborda cuestións como a convivencia, a diversidade, a igualdade e a importancia de avanzar xuntos.

Na inauguración participarán Lestonnac Ibáñez, Manolo Graña, Eduardo Castro, Raúl Castro e Calros Silvar.

A exposición está organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, coa colaboración da Asociación Veciñal e Cultural Oza-Gaiteira–Os Castros.

Fecha Iniciojueves, 1 de octubre de 2026 18:30

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

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