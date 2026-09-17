Inauguración Coruña Arte Aberta, CAbe
Este viernes 18 comienza la primera edición de Coruña Arte Aberta (CAbe) con una jornada repleta de citas: inauguraciones en museos y galerías, visitas guiadas, apertura de talleres de artistas y propuestas en locales de toda la ciudad. Esta será la programación:
Inauguración Xoti de Luis (Retrospectiva)
13.00 horas - Fundación Luis Seoane
Recorrido guiado por la muestra con la presencia del propio autor; del comisario, David Ferreras; del director de CAbe, Héctor César; y del concejal de Cultura y Turismo del Concello da Coruña, Gonzalo Castro
Inauguración Oasis Live Forever 25, de Alex Amorós
14:00 horas - Bar B
Visita guiada a la exposición 'Habana Mater. 2003-2023'
18.30 horas - Museo de Belas Artes
Apertura de tarde con Óscar Cabana
18.30 horas - Estudio de Óscar Cabana
Aberto con Anna Turbau
19.30 horas - Galería Nordés
Aberto con Enrico Della Torre
20.00 horas - Galería Vilaseco
Aberto con Héctor Francesch
20.00 horas - Galería Moret Art
Inauguración Román Romeral
20.30 horas - Gatopeixe
Inauguración Richy Veiga
21.00 horas - Rosmón Burger
Inauguración Juan Balay
21.30 horas - El Antiguo
CAbe Welcome Night
DJ Sekone
21.00 horas -Gatopeixe
DJ The Hyppest Of Cats
23.00 horas - Ummagumma
DJ Alex Amorós
00.00 horas - Bristol Bar
00.00 horas - El Antiguo