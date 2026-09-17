Inauguración Coruña Arte Aberta, CAbe

Presentación al público de CAbe, una muestra expandida que pretende dinamizar, conectar y poner en valor la creación contemporánea gallega Quintana

Este viernes 18 comienza la primera edición de Coruña Arte Aberta (CAbe) con una jornada repleta de citas: inauguraciones en museos y galerías, visitas guiadas, apertura de talleres de artistas y propuestas en locales de toda la ciudad. Esta será la programación:

Inauguración Xoti de Luis (Retrospectiva)

13.00 horas - Fundación Luis Seoane

Recorrido guiado por la muestra con la presencia del propio autor; del comisario, David Ferreras; del director de CAbe, Héctor César; y del concejal de Cultura y Turismo del Concello da Coruña, Gonzalo Castro

Inauguración Oasis Live Forever 25, de Alex Amorós

14:00 horas - Bar B

Visita guiada a la exposición 'Habana Mater. 2003-2023'

18.30 horas - Museo de Belas Artes

Apertura de tarde con Óscar Cabana

18.30 horas - Estudio de Óscar Cabana

Aberto con Anna Turbau

19.30 horas - Galería Nordés

Aberto con Enrico Della Torre

20.00 horas - Galería Vilaseco

Aberto con Héctor Francesch

20.00 horas - Galería Moret Art

Inauguración Román Romeral

20.30 horas - Gatopeixe

Inauguración Richy Veiga

21.00 horas - Rosmón Burger

Inauguración Juan Balay

21.30 horas - El Antiguo

CAbe Welcome Night

DJ Sekone

21.00 horas -Gatopeixe

DJ The Hyppest Of Cats

23.00 horas - Ummagumma

DJ Alex Amorós

00.00 horas - Bristol Bar

00.00 horas - El Antiguo