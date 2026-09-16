Visitas guiadas | Exposición 'Habana Mater' de Luis Gabú 

Centro Gallego de La Habana Luis Gabú

Hasta el 31 de octubre, en el Museo de Belas Artes da Coruña, estará abierta la exposición 'Habana Mater. 2003-2023' del fotógrafo coruñés Luis Gabú.

El proyecto, que agrupa 50 fotografías producto de los viajes personales de Gabú a Cuba, despliega su mirada sobre La Habana y el Centro Gallego de esa ciudad para capturar su visión intelectual y artística donde el silencio y la memoria son los protagonistas.

Visitas guiadas

El Museo de Belas Artes da Coruña participa en CAbe con la realización de dos visitas guiadas a la muestra 'Habana Mater', para acercarse al recorrido creativo del artista y a la historia del Centro Gallego de la Habana.

Fechas: Viernes 18 de septiembre a las 18.30 horas y Sábado 19 de septiembre a las 12.30 horas

Información general: La visita tiene una duración aproximada de 1 hora, con un máximo de 20 personas. La visita del sábado 19 será impartida por el propio artista, Luis Gabú.

Las visitas son gratuitas, previa inscripción con el formulario que aparece en este enlace.