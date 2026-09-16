Exposición Sucasas Cedida

La Galería de Arte La Marina–José Lorenzo inaugura esta miércoles 16 de septiembre a las 19:30 horas, la exposición 'Alfonso Sucasas. Plantas y más…', una selección de alrededor de 25 obras originales del artista lalinense que propone una mirada particular sobre uno de los creadores más singulares de la pintura gallega de la segunda mitad del siglo XX.

La muestra tiene además un significado especial dentro del calendario artístico de la ciudad: la exposición de Sucasas constituye el pistoletazo de salida de la primera edición de CAbe, Coruña Arte Aberta, una muestra expandida que conecta galerías, fundaciones, estudios de artistas y espacios independientes con el propósito de convertir A Coruña, durante varios días, en un gran recorrido por la creación contemporánea gallega.

La exposición podrá visitarse en la Galería de Arte La Marina–José Lorenzo hasta el 13 de octubre.