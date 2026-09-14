VIII Mercado de coleccionismo de juguetes Germán Barreiros

Hay juguetes que nunca pasan de moda. Algunos forman parte de colecciones, otros se convierten con el tiempo en piezas difíciles de encontrar y muchos simplemente nos devuelven a aquellos años en los que jugar era el mejor plan. Para todos ellos, A Coruña tendrá una cita especial del 17 al 19 de septiembre.

El Centro Comercial Cuatro Caminos acogerá durante esos tres días un nuevo Mercado de Coleccionismo de Juguetes, una propuesta que reunirá piezas de diferentes épocas y que pretende convertirse en un punto de encuentro para coleccionistas, aficionados y nostálgicos.

La feria podrá visitarse de 10:00 a 22:00 horas y con entrada gratuita, por lo que será también una alternativa para quienes simplemente quieran curiosear, descubrir juguetes de otras generaciones o encontrar alguna pieza especial.

La propuesta está pensada para público de todas las edades. Los coleccionistas podrán acercarse en busca de nuevas piezas para sus vitrinas, mientras que familias y curiosos tendrán la oportunidad de descubrir cómo ha evolucionado el mundo del juguete a lo largo de los años.

Además, quienes se desplacen en coche podrán disfrutar de dos horas de parking gratuito con una compra mínima de 10 euros, según informa la organización.