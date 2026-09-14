Inauguración de la exposición de Héctor Francesch 'A outra verdade'

Exposición Héctor Francesch Cedida

El artista coruñés Héctor Francesch inaugura este viernes su nueva exposición en la galería Moret Art, donde presenta un conjunto de obras marcadas por lo onírico, la ironía y las referencias a Galicia.

El artista coruñés regresa a Moret Art con una nueva propuesta expositiva, 'A outra verdade', que podrá visitarse desde este viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas en la galería situada en Uruguay, 1 bajo, A Coruña.

La muestra parte de una reflexión sobre la capacidad de los artistas para construir y narrar su propia verdad. Francesch reivindica así la libertad de quien pinta para decidir qué contar, desde qué perspectiva y qué realidad quiere construir.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 6 de noviembre de 2026. El horario de visita será de lunes a viernes, de 09:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, con cita previa.