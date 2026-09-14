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Agenda

Exposición | ‘Emilia Pardo Bazán na Biblioteca do Circo de Artesáns’

Monumento dedicado a Emilia Pardo Bazán en Méndez Núñez
Archivo El Ideal Gallego

El jueves 17 , el Circo de Artesáns inaugura, a las 19.00 horas, la exposiciónEmilia Pardo Bazán na Biblioteca do Circo de Artesáns’, en el salón principal. 

Miércoles 23

La escritora María López Sández impartirá la conferencia ‘O detective ante o monstro en Emilia Pardo Bazán’, en el propio Circo a las 20.00 horas

Sábado 26 

Se llevará a cabo una ofrenda floral en los jardines de Méndez Núñez, a las 12.30 horas, en el monumento dedicado a la escritora autora de ‘Los pazos de Ulloa’ o ‘La Tribuna’. 

Lunes 28 

A las 12.00 horas se dará una rueda de prensa de presentación del volumen ‘Emilia Pardo Bazán no Circo de Artesáns’.  

Fecha Iniciojueves, 17 de septiembre de 2026 19:00

LugarCírculo de Artesanos

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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