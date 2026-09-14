Agenda
Exposición | ‘Emilia Pardo Bazán na Biblioteca do Circo de Artesáns’
El jueves 17 , el Circo de Artesáns inaugura, a las 19.00 horas, la exposición ‘Emilia Pardo Bazán na Biblioteca do Circo de Artesáns’, en el salón principal.
Miércoles 23
La escritora María López Sández impartirá la conferencia ‘O detective ante o monstro en Emilia Pardo Bazán’, en el propio Circo a las 20.00 horas.
Sábado 26
Se llevará a cabo una ofrenda floral en los jardines de Méndez Núñez, a las 12.30 horas, en el monumento dedicado a la escritora autora de ‘Los pazos de Ulloa’ o ‘La Tribuna’.
Lunes 28
A las 12.00 horas se dará una rueda de prensa de presentación del volumen ‘Emilia Pardo Bazán no Circo de Artesáns’.