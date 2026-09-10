ARTNARCHISTS | Elena Corredoira y Jorge Taboada

El espacio del Cantón 25, con la cartelería de una edición pasada Patricia G. Fraga

El jueves 17 de septiembre se inaugura, en Gures Espacio de Arte Efímero una muestra compartida por dos creadores coruñeses de distintas generaciones: Elena Corredoira (1972) y Jorge Taboada (2000), que podrá visitarse solo durante dos semanas, hasta el 04 de octubre.

Se trata de la cuarta edición de las exhibiciones ARTNARCHISTS, las experiencias artísticas de alta intensidad y corta duración protagonizadas por creadores plásticos con una mirada profundamente personal.

Cartek cuarta edición de Artnarchists Cedida

La nueva exhibición de speed art muestra, por un lado, el regreso a los lienzos de Elena Corredoira tras un periodo de pausa, abordando cada obra desde la soltura, la sorpresa y el juego. Por el otro, el joven Jorge Taboada aporta una pintura de fuerte carácter cinematográfico y carga narrativa, influenciada por directores como David Lynch o Terrence Malick y desarrollada a través del pastel de óleo y la técnica mixta.

La muestra forma parte de la programación de la primera edición de CAbe (Coruña Arte Aberta. Mostra expandida de Arte Contemporánea).