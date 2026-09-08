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Agenda

Exposición 'Entre soldados' 

Parte de la exposición fotográfica 'Entre soldados', en el Acuartelamiento Atochas
Parte de la exposición fotográfica 'Entre soldados', en el Acuartelamiento Atochas
Cedida

Del 7 al 20 de septiembre, en el Acuartelamiento de la plaza de As Atochas, se expondrá la muestra fotográfica 'Entre soldados' del militar y fotógrafo Jesús de los Reyes, reportero gráfico del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra (DECET) entre 2017 y 2021. 

La exposición permanecerá abierta en horario de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20.00 h y la entrada es libre hasta completar el aforo.  

El acceso al acuartelamiento Atocha se realiza por la puerta principal del mismo, situada en la plaza de las Atochas. 

Fecha Iniciolunes, 7 de septiembre de 2026 12:00

Fecha Findomingo, 20 de septiembre de 2026 20:00

LugarPlaza de As Atochas

Dirección Plaza Santa Bárbara, A Coruña, 15001 La Coruña, España

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