Exposición 'Entre soldados' 

Parte de la exposición fotográfica 'Entre soldados', en el Acuartelamiento Atochas Cedida

Del 7 al 20 de septiembre, en el Acuartelamiento de la plaza de As Atochas, se expondrá la muestra fotográfica 'Entre soldados' del militar y fotógrafo Jesús de los Reyes, reportero gráfico del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra (DECET) entre 2017 y 2021.

La exposición permanecerá abierta en horario de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20.00 h y la entrada es libre hasta completar el aforo.

El acceso al acuartelamiento Atocha se realiza por la puerta principal del mismo, situada en la plaza de las Atochas.