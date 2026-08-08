Exposición | 'Doubts' de Paolo Roversi en el MOP

'Doubts', de la Fundación MOP, Quintana

Hasta el 20 de septiembre, en la Fudación MOP puede visitarse la exposición 'Doubts', de Paolo Roversi. La muestra incluye obras icónicas e imágenes inéditas del artista.

'Doubts' es el título que Roversi ha escogido para su exposición en el Centro MOP, porque para él, las dudas "abren la puerta a la creatividad y la imaginación, de igual modo que las certezas la cierran". E

La nave del Centro MOP se ha transformado para esta exposición en una red de secciones interconectadas, cada una de las cuales representa un aspecto diferente de la estética de Roversi: Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading.

Lunes a viernes: 10.00 a 21

Sábado y Domingo: 11.00 a 21.00

Entrada gratuita. No se requiere reserva.