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Exposición | 'Doubts' de Paolo Roversi en el MOP

El sábado abrirá las puertas al público la exposición 'Doubts', de la Fundación MOP, con sus trabajos
 'Doubts', de la Fundación MOP,
Quintana

Hasta el 20 de septiembre, en la Fudación MOP puede visitarse la exposición 'Doubts', de Paolo Roversi. La muestra incluye obras icónicas e imágenes inéditas del artista.

'Doubts' es el título que Roversi ha escogido para su exposición en el Centro MOP, porque para él, las dudas "abren la puerta a la creatividad y la imaginación, de igual modo que las certezas la cierran". 

La nave del Centro MOP se ha transformado para esta exposición en una red de secciones interconectadas, cada una de las cuales representa un aspecto diferente de la estética de Roversi: Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading. 

Lunes a viernes: 10.00 a 21

Sábado y Domingo: 11.00 a 21.00 

Entrada gratuita. No se requiere reserva.

Fecha Iniciosábado, 20 de junio de 2026 11:00

Fecha Findomingo, 20 de septiembre de 2026 21:00

LugarFundación MOP

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, S/N, 15006 La Coruña, España

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