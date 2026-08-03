Una muestra de la exposición Quintana

La Casa Museo Casares Quiroga acoge la exposición 'Re-Versións' que reúne la visión de una treintena de artistas plásticos de las portadas de discos más icónicas de los artistas y las bandas que pasaron por el Festival Noroeste, cuya primera edición se celebró hace 40 años.

La exposición estará abierta hasta el sábado 8 de agosto, justo el mismo día en que acaba la música en la playa de Riazor con conciertos como los de Echo & The Bunnymen o Bomba Estéreo.

Organizada por el Concello y la Asociación Musical Nonito Pereira, la muestra colectiva podrá visitarse de martes a sábado, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Entre los artistas plásticos se encuentrasn Julia Ares, Manuel Suárez, Vanessa Lodeiro, Óscar Cabana, Elena Corredoira, Álvaro Dorda, Maica Gómez o Isabel Pintado, quienes reinterpretan las carátulas de trabajos discográficos icónicos de Suede, Los Suaves, Lori Meyers, Carlos Ares, Los Suaves, The Cure, The Pretenders, Loquillo o The Jesus and Mary Chain, entre muchos otros. Todo ello, comisariado por Roberto Díaz.

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