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Agenda

Exposición | 'Re-versións'

Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Una muestra de la exposición
Quintana

La Casa Museo Casares Quiroga acoge la exposición 'Re-Versións' que reúne la visión de una treintena de artistas plásticos de las portadas de discos más icónicas de los artistas y las bandas que pasaron por el Festival Noroeste, cuya primera edición se celebró hace 40 años.

La exposición estará abierta hasta el sábado 8 de agosto, justo el mismo día en que acaba la música en la playa de Riazor con conciertos como los de Echo & The Bunnymen o Bomba Estéreo.

Organizada por el Concello y la Asociación Musical Nonito Pereira, la muestra colectiva podrá visitarse de martes a sábado, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Entre los artistas plásticos se encuentrasn Julia Ares, Manuel Suárez, Vanessa Lodeiro, Óscar Cabana, Elena Corredoira, Álvaro Dorda, Maica Gómez o Isabel Pintado, quienes reinterpretan las carátulas de trabajos discográficos icónicos de Suede, Los Suaves, Lori Meyers, Carlos Ares, Los Suaves, The Cure, The Pretenders, Loquillo o The Jesus and Mary Chain, entre muchos otros. Todo ello, comisariado por Roberto Díaz.

Galería

Las fotos de la exposición que rinde homenaje al Festival Noroeste

Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 añosVer más imágenes

Fecha Inicioviernes, 31 de julio de 2026 11:00

Fecha Finsábado, 8 de agosto de 2026 20:00

LugarCasa Museo Casares Quiroga

Dirección Rúa Panaderas, 12, 15001 A Coruña, España

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