Mostrart, feria de artesanía 

Visitantes en una edición pasada de Mostrart Pedro Puig

Del 1 al 31 de agosto, en los Jardines de Méndez Núñez, se estará realizando la 42 edición de la feria de artesanía Mostrart, la más importante de toda Galicia, que se celebra desde 1985 en la ciudad de A Coruña.

Con demostraciones en vivo, talleres y visitas guiadas, la feria permanecerá abierta en el horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00, todos los días.

Los días viernes realizarán visitas guiadas a las 11.30 y a las 18.00 horas. Requieren previa inscripción que puede realizarse en la caseta de información de la feria.

De lunes a jueves realizarán talleres gratuitos en el marco del programa 'Oficios al sol'. También se requiere inscripción previa, que puede realizarse en la caseta de información que está ubicada en los Jardines de Méndez Núñez.

Cartel feria de artesanía Mostrart Cedida