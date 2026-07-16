Festa da Familia en Lubre

Fiesta de la Familia en Bergondo El Ideal Gallego

El Concello de Bergondo organiza este sábado, 18 de julio, la ‘II Festa da Familia’, que se celebrará en las pistas polideportivas de Lubre. La jornada, que comenzará a las 11 horas, contará con comida popular y a lo largo de la mañana y la tarde se desarrollarán el resto de las actividades.

Así, se dispondrán mesas para los grupos que deseen ir a comer, llevando la comida de casa. Para reservar sitio había que inscribirse indicando el número exacto de asistentes. El único requisito era que la persona solicitante debía estar empadronada en el Concello de Bergondo.

De 11 a 14 horas y de 15:30 a 20:30 horas se llevarán a cabo otras actividades como juegos tradicionales, talleres, actuaciones musicales y de títeres. También se representará la obra ‘As palabras perdidas’, de Inventi Teatro. El cierre de fiesta lo pondrá una fiesta de la espuma y polvos Holi.

Desde el gobierno local animan a participar en esta segunda edición a “familia, grupos de amigos ou persoas que veñan de visita, queremos que sexa un evento interxeracional” y señalan que “a área recreativa de Lubre é un lugar perfecto para celebralo porque conta co equipamento necesario: unha zona cuberta, baños, parque infantil, parrillas…”.